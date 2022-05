Qu’est-ce qu’un affogato al caffè et comment le préparer chez soi



Le dessert et le café sont des incontournables pour terminer un repas avec des invités, donc pourquoi ne pas combiner les deux pour votre prochain dîner avec une recette d’affogato ? Vous vous demandez ce qu’est un affogato ou affogato al caffè ? Ce dessert à base de café est préparé avec de la glace noyée dans un café expresso et est entièrement sucré.



Si vous ne savez pas comment préparer ce dessert au café, vous êtes au bon endroit. Découvrez comment préparer un dessert affogato le plus simplement du monde, grâce à notre recette d’affogato maison. Une fois que vous aurez découvert à quel point cette recette est facile, vous aurez envie de servir un dessert au café riche et crémeux à chaque fois que vous recevrez.