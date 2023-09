Aspirateur sans fil Aqua série 7000

Technologie PowerCyclone 12 : permet d'aspirer un maximum de poussière avec une consommation de batterie minimale 2

Jusqu'à 30 minutes d'autonomie en mode Turbo, la plus longue de tous les aspirateurs-balais sans fil 4

Module Aqua : élimine les poussières fines et jusqu'à 99 % des bactéries 5

Embout intelligent PrecisionPower : capture jusqu'à 99,9 % de la poussière et de la saleté 2

Système de filtration en 5 étapes : retient jusqu'à 99,9 % des poussières fines, des bactéries et des allergènes6​