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Arrêté
190BW9CS/00
Écran large haute résolution et ergonomique pour les entreprises
Un écran d'excellente qualité pour les entreprises : avec sa haute résolution de 1680 x 1050, l'écran Philips Brilliance 190BW9 offre aux professionnels la meilleure qualité d'image jamais obtenue sur un LCD, avec une base Ergo, un système audio et une conception respectueuse de l'environnement.
19"
WSXGA+
Le port USB vous permet de connecter plus aisément vos appareils multimédia plug and play tels qu'une clé USB, un appareil photo, un disque dur portable, une webcam, un PDA, une imprimante ou d'autres appareils équipés d'une connexion USB. Grâce au port USB 2.0 pratique d'accès situé sur le moniteur, les signaux USB 2.0 sont transmis vers l'ordinateur. Notez que certains appareils consomment davantage d'électricité et peuvent nécessiter une alimentation indépendante de celle fournie par le port USB.
Les moniteurs Philips compatibles Vista prennent en charge le nouveau système d'exploitation de Windows, certes exigeant et sophistiqué mais offrant une qualité d'affichage dynamique et exaltante. Ce système d'exploitation améliore votre expérience du divertissement ainsi que votre productivité et vous assiste dans toutes vos tâches informatiques chez vous ou au bureau ; il vous permet d'afficher, de trouver et d'organiser les informations nécessaires pour que vous puissiez jouer ou travailler rapidement, efficacement et facilement.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
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