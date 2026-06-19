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Arrêté

Téléviseurs professionnels

40HFL3011W/12

Épatez vos invités
Envoyez les bons signaux à vos invités grâce à un écran d’une qualité d’image exceptionnelle offrant l’affichage des pages interactives et personnalisées de votre hôtel.
Voir tous les avantages

avec un téléviseur professionnel plus intelligent

Épatez vos invités

  • HeartLine de 40 po

  • HD 1080p

  • DVB-T2/T/C HEVC

CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.

CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.

Modes Hôtel, Soins de santé et Prison complets

Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.

  2. La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.

  3. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.