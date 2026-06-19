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Arrêté
98BDL4150D/00
98 po
Propulsé par Android
500 cd/m²
Contrôlez votre écran professionnel Philips via une connexion Internet. Le système d'exploitation Android intégré (SoC) vous permet d'installer des applications Web et Android natives directement sur l'écran. Grâce au planificateur intégré, lancez en toute simplicité des applications et des contenus en fonction de l'heure ou de l'utilisateur.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Notation globale