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Arrêté
ADD915/10
Cylindre de CO2 rempli
Un cylindre de gazéification permet de préparer jusqu'à 60 litres d'une délicieuse eau pétillante, ce qui remplace 120 bouteilles en plastique à usage unique.
2.0
sur 6
2
Avis
Chouchoutootou
08/01/2025
France
Surprise
Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024
Avantages
le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.
Contre
Durée du produit
Cet avis a été rédigé pour ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Cet avis a été rédigé pour ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Helga77
14/08/2025
Italia
Acheteur vérifié
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
Cet avis a été rédigé pour ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Cet avis a été rédigé pour ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Cylindre de 425 g de CO2 pour préparer jusqu'à 60 l d'eau pétillante, selon le niveau de gazéification