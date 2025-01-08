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  • Pour une vie pétillante !
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Arrêté

Cylindre de CO2 pour machine à soda

ADD915/10

2
| (2) Avis
Pour une vie pétillante !
Faites-vous plaisir avec de l'eau pétillante rafraîchissante quand bon vous semble grâce à la machine à soda Philips GoZero. Elle ne demande que 3 gestes simples : remplissez, vissez, appuyez ! Design élégant avec finitions en acier inoxydable brossé.
Voir tous les avantages

Pour une vie pétillante !

  • Cylindre de CO2 rempli

Évite d'utiliser des bouteilles en plastique à usage unique

Un cylindre de gazéification permet de préparer jusqu'à 60 litres d'une délicieuse eau pétillante, ce qui remplace 120 bouteilles en plastique à usage unique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.0

sur 6

2

Avis

5
4
2

08/01/2025

France

France

Surprise

Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024

Avantages

le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.

Contre

Durée du produit

Cet avis a été rédigé pour ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

Cet avis a été rédigé pour ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

14/08/2025

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

Cet avis a été rédigé pour ADD915 Bombola CO2 per gasatore

Cet avis a été rédigé pour ADD915 Bombola CO2 per gasatore

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  1. Cylindre de 425 g de CO2 pour préparer jusqu'à 60 l d'eau pétillante, selon le niveau de gazéification