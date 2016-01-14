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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ130/12

2.2

| (5) Avis

Un design épuré pour tous les styles de vie

Bénéficiez d'un son superbe en écoutant la musique de votre baladeur sur ce radio-réveil CD Philips avec entrée AUX. Élégant et compact, il intègre un grand écran LCD rétroéclairé. Vous pouvez choisir un réveil au son de votre CD préféré, de votre musique numérique favorite ou de l'alarme.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre musique ou radio préférée

Un design épuré pour tous les styles de vie

  • CD

Compatible avec les CD-R et les CD-RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.2

sur 6

5

Avis

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

12/05/2011

France

France

Déçu

Le produit a pour lui le look et la simplicité d'utilisation, mais ça s'arrête là. Radio pourie, réception très mauvaise. Qualité audio décevante, son nasillard sans basses du tout Lecteur de CD bruyant, surtout lors de l'arrêt avec la fonction sleep, vous vous êtes gentiment endormi et paf un raffut infernal vous réveille quand la tête de lecture reprend sa position de parking. Innaceeptablepour ce genre de produit.

Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radio réveil avec tuner numérique

Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radio réveil avec tuner numérique

27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Cet avis a été rédigé pour AJ130 Klokradio met digitale tuner

Cet avis a été rédigé pour AJ130 Klokradio met digitale tuner

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