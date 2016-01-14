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Arrêté
AJ130/12
Un design épuré pour tous les styles de vie
Bénéficiez d'un son superbe en écoutant la musique de votre baladeur sur ce radio-réveil CD Philips avec entrée AUX. Élégant et compact, il intègre un grand écran LCD rétroéclairé. Vous pouvez choisir un réveil au son de votre CD préféré, de votre musique numérique favorite ou de l'alarme.
CD
Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.
L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.
2.2
sur 6
5
Avis
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Gazou
12/05/2011
France
Déçu
Le produit a pour lui le look et la simplicité d'utilisation, mais ça s'arrête là. Radio pourie, réception très mauvaise. Qualité audio décevante, son nasillard sans basses du tout Lecteur de CD bruyant, surtout lors de l'arrêt avec la fonction sleep, vous vous êtes gentiment endormi et paf un raffut infernal vous réveille quand la tête de lecture reprend sa position de parking. Innaceeptablepour ce genre de produit.
Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radio réveil avec tuner numérique
Cet avis a été rédigé pour AJ130 Radio réveil avec tuner numérique
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Cet avis a été rédigé pour AJ130 Klokradio met digitale tuner
Cet avis a été rédigé pour AJ130 Klokradio met digitale tuner