Logiciel Songbird pour détecter, lire et synchroniser de la musique entre ordinateurs et Android

Songbird est une application conviviale pour ordinateurs et Android. Elle vous permet non seulement de détecter et de lire tous vos fichiers multimédias, mais aussi de les synchroniser en toute transparence avec votre ordinateur. Grâce à ses fonctionnalités de gestion de la musique à la fois intuitives et efficaces, vous pouvez rechercher de nouveaux artistes et styles musicaux directement dans le logiciel, par l'intermédiaire de sites Web, et de services et de boutiques multimédias. Le logiciel vous permet également de lire votre propre bibliothèque de musique et vos fichiers multimédias téléchargés sur Internet, et de synchroniser le tout de votre ordinateur à votre téléphone Android.