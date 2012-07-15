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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1834/12

3.8

| (22) Avis | 86% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Élégant et mobile, le AZ1834 vous permet de profiter de votre collection musicale au format MP3/WMA stockée sur baladeur sans utiliser de casque.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • USB

Enceintes à plage complète pour des performances sonores intenses et dynamiques

Enceintes à plage complète pour des performances sonores intenses et dynamiques

Les enceintes stéréo compactes vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de vos morceaux préférés à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées.

Connexion d'entrée de ligne pour baladeur

La connexion d'entrée de ligne MP3 permet une lecture directe du contenu MP3 via votre système audio. En connectant simplement votre baladeur MP3 au système audio via l'entrée de ligne intégrée, vous profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour écouter votre musique préférée avec votre baladeur MP3.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

22

Avis

86%

recommandent ce produit

1

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Lecteur de CD

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Stereo CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Stereo CD

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1834 CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

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