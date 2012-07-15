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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Élégant et mobile, le AZ1834 vous permet de profiter de votre collection musicale au format MP3/WMA stockée sur baladeur sans utiliser de casque.
USB
Les enceintes stéréo compactes vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de vos morceaux préférés à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées.
La connexion d'entrée de ligne MP3 permet une lecture directe du contenu MP3 via votre système audio. En connectant simplement votre baladeur MP3 au système audio via l'entrée de ligne intégrée, vous profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour écouter votre musique préférée avec votre baladeur MP3.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.8
sur 6
22
Avis
86%
recommandent ce produit
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Lecteur de CD
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Stereo CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1834 Stereo CD
Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1834 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ1834 CD-soundmachine