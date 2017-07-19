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Arrêté

Signage SolutionsÉcran V-line

BDL4290VL/00

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

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Grâce à cet écran haute luminosité, vous profiterez des toutes dernières fonctionnalités de connectivité et de gestion de contenu tout en vous assurant de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix grâce à la gestion à distance.
Voir tous les avantages

Avec la Smart Collection évolutive

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  • 107 cm (42")

  • Rétroéclairage périphérique à DEL

  • HD 1080p

  • 700 cd/m²

Luminosité élevée pour des images plus claires

Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Récompenses

  • Award image AWARD-7185173

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

19/07/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

UN PRODOTTO PROFESSIONALE

Ho utilizzato con successo questo monitor in due applicazioni distinte , una pubblicitaria per vetrina e l'altra per un sistema digital signage multi-monitor , in tutte e due le situazioni il prodotto si è dimostrato di ottima qualità con tutte le regolazioni che erano indispensabili per il funzionamento dei sistemi, anche la meccanica, particolarmente robusta e curata nei dettagli degli accessori a corredo ci ha permesso di rifinire al meglio il montaggio dei prodotti. La valutazione finale è ottima e sicuramente utilizzerò ancora i monitor Philips per i prossimi progetti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Display V-Line BDL4290VL Edge Full HD con retroilluminaz. LED da 42" e 700 cd/m²

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Display V-Line BDL4290VL Edge Full HD con retroilluminaz. LED da 42" e 700 cd/m²

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