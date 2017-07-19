Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
107 cm (42")
Rétroéclairage périphérique à DEL
HD 1080p
700 cd/m²
Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.
Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.
Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
RobertoSV
19/07/2017
Italia
Acheteur vérifié
UN PRODOTTO PROFESSIONALE
Ho utilizzato con successo questo monitor in due applicazioni distinte , una pubblicitaria per vetrina e l'altra per un sistema digital signage multi-monitor , in tutte e due le situazioni il prodotto si è dimostrato di ottima qualità con tutte le regolazioni che erano indispensabili per il funzionamento dei sistemi, anche la meccanica, particolarmente robusta e curata nei dettagli degli accessori a corredo ci ha permesso di rifinire al meglio il montaggio dei prodotti. La valutazione finale è ottima e sicuramente utilizzerò ancora i monitor Philips per i prossimi progetti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Display V-Line BDL4290VL Edge Full HD con retroilluminaz. LED da 42" e 700 cd/m²
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Display V-Line BDL4290VL Edge Full HD con retroilluminaz. LED da 42" e 700 cd/m²