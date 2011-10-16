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Arrêté

Caméra HD

CAM100BU/00

4.6

| (10) Avis | 100% recommandent ce produit

Immortalisez et partagez les grands moments en HD

Le caméscope Philips de poche enregistre des vidéos d'une simple pression sur un bouton ! Revivez vos instants magiques en HD, sur l'écran de votre téléviseur ou en ligne. Un connecteur USB intégré relie le caméscope à votre PC/Mac en toute simplicité.

Voir tous les avantages

instantanément et sans effort

Immortalisez et partagez les grands moments en HD

Vidéos haute définition éblouissantes (720p)

Vidéos haute définition éblouissantes (720p)

Capturez des vidéos en haute définition (720p), et visionnez-les en bénéficiant de la même qualité que pour la télévision HD. « 720 » indique la résolution d'affichage, soit le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 720p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, le caméscope Philips utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des moments éblouissants.

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Vous ne raterez plus jamais un beau moment. Grâce à la rapidité de démarrage du caméscope Philips, vous commencez à filmer instantanément. Les caractéristiques avancées (processeur rapide et traitement du signal dédié) du caméscope Philips lui permettent de démarrer en deux secondes. Ses boutons ont été conçus dans un esprit de simplicité ; il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer en haute définition. Avec le caméscope Philips, vous êtes toujours prêt à immortaliser l'insolite, sans délai.

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

10

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/10/2011

France

France

Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser

Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM100BU Caméra HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM100BU Caméra HD

28/04/2012

United Kingdom

United Kingdom

CAM100BU is perfect

Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM100BU HD camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM100BU HD camcorder

10/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Recommended

If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM100BU HD camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM100BU HD camcorder

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