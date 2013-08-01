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Arrêté
DCB2070/10
Le son adapté à votre environnement
Connectez puis écoutez votre iPod/iPhone/iPad, ou allumez la radio pour des stations DAB+ d'une clarté totale. Cette microchaîne Philips DCB2070/10 au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
DAB+
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 6
17
Avis
tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2070 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2070 Mini Stereoanlage
Manni
17/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften.
Wir sind von Philips schon länger überzeugt. Auch dieses Produkt hat uns wieder begeistert. Sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2070 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2070 Mini Stereoanlage
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2070 Micro music system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2070 Micro music system