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Arrêté
MCM1350/12
De la puissance pour votre musique
Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W RMS de puissance maximale offrent des basses profondes et un son puissant.
CD, CD-MP3, USB, FM
30 W
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
2.6
sur 6
11
Avis
Théo N.
28/08/2023
France
Une expérience immersive
Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !
Avantages
Petit et sobre
Contre
Pas compatible avec le bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Microchaîne
Date d'utilisation 2021-08-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Microchaîne
Date d'utilisation 2021-08-28
Nikki71
11/08/2018
United Kingdom
HELP
[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help
Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Micro music system
Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Micro music system
Spudiwas
12/11/2016
United Kingdom
Good sound and everything easy to use
I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.
Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Micro music system
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