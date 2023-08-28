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Arrêté

Microchaîne

MCM1350/12

2.6

| (11) Avis

De la puissance pour votre musique

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W RMS de puissance maximale offrent des basses profondes et un son puissant.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

De la puissance pour votre musique

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 30 W

Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 6

11

Avis

28/08/2023

France

France

Une expérience immersive

Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !

Avantages

Petit et sobre

Contre

Pas compatible avec le bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Microchaîne

Date d'utilisation 2021-08-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Microchaîne

Date d'utilisation 2021-08-28

11/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

HELP

[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help

Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Micro music system

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12/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good sound and everything easy to use

I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.

Cet avis a été rédigé pour MCM1350 Micro music system

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