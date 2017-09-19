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  • Beats puissants, basses profondes
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Arrêté

Casque

SHE3700BK/00

4.8
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Beats puissants, basses profondes
Les écouteurs de petite taille aux basses puissantes Philips MyJam Vibes sont dotés d'embouts ovales pour le confort et d'un revêtement métallisé pour un design élégant et une protection supplémentaire.
Voir tous les avantages

Design compact et protection métallisée sous vide

Beats puissants, basses profondes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables offrent un confort optimal

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables offrent un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Un vernis brillant et coloré, à la fois élégant et protecteur

Un vernis brillant et coloré, à la fois élégant et protecteur

Un vernis de haute qualité, brillant et coloré, crée un aspect profilé tout en ajoutant une surface de protection supplémentaire.

Des basses profondes et un son cristallin grâce à des haut-parleurs puissants

Des basses profondes et un son cristallin grâce à des haut-parleurs puissants

Les écouteurs Philips Vibes sont équipés de haut-parleurs puissants dans un design compact. Ils s'adaptent parfaitement et produisent un son clair et des basses profondes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/09/2017

France

France

Super produit.

Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3700BK Casque

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3700BK Casque

05/05/2022

Deutschland

Deutschland

Für mich persönlich...

die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt

Avantages

Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem

Contre

Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer

Cet avis a été rédigé pour SHE3700BK Kopfhörer

Cet avis a été rédigé pour SHE3700BK Kopfhörer

18/01/2017

España

España

sencillos pero buen sonido

Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3700BL Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3700BL Headphones

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