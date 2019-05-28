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Arrêté
SHL3075BL/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.
Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.
Les haut-parleurs spécialement optimisés associés aux évents reproduisent fidèlement les fréquences ultra basses pour vous offrir une signature acoustique BASS+ unique.
4.2
sur 6
6
Avis
80%
recommandent ce produit
leyab
28/05/2019
France
trés bon son + (basse) bonne immersion
philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3075BL Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
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Po53
26/07/2020
België
Acheteur vérifié
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Avantages
Confortable.
Contre
Filaire, mais c'était un choix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3075BK Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3075BK Casque avec Micro
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Cet avis a été rédigé pour SHL3075WT Headphones with mic
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