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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Arrêté

Casque avec Micro

SHL3075WT/00

4.2
| (6) Avis | 80% recommandent ce produit
BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ vous permet d'écouter votre musique en retrouvant toute l'intensité des basses. Fin et compact, il est conçu pour ceux qui sont à la recherche de basses ultra-puissantes et plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Haut-parleurs de 32 mm

Haut-parleurs de 32 mm

Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.

Conçu pour un maintien optimal

Conçu pour un maintien optimal

Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.

Des basses puissantes et vivantes

Des basses puissantes et vivantes

Les haut-parleurs spécialement optimisés associés aux évents reproduisent fidèlement les fréquences ultra basses pour vous offrir une signature acoustique BASS+ unique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

6

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

28/05/2019

France

France

trés bon son + (basse) bonne immersion

philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3075BL Casque avec Micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3075BL Casque avec Micro

26/07/2020

België

België

Acheteur vérifié

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Avantages

Confortable.

Contre

Filaire, mais c'était un choix.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3075BK Casque avec Micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHL3075BK Casque avec Micro

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Cet avis a été rédigé pour SHL3075WT Headphones with mic

Cet avis a été rédigé pour SHL3075WT Headphones with mic

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