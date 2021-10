Hindernisse für optimale Arbeitsabläufe

„Standardisierung bedeutet Sicherheit für den Patienten. Es bedeutet, dass er sicher sein kann, dass seine Probe in jedem Krankenhaus immer gleich gehandhabt wird und, dass zeitnah ein qualitativ hochwertiges Ergebnis vorliegt.“

Julie Steele, MD

Department Chair of Pathology Scripps Clinical Medical Group & Service Line Director, Oncologic Pathology for the Scripps, MD Anderson Cancer Center