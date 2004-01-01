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Cardiac Workstation 5000

Cardiac Workstation

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Die Philips Cardiac Workstation unterscheidet sich von allen bekannten EKG-Schreibern. Sie verändert bahnbrechend, wie Sie EKGs erfassen, aufrufen, anzeigen, analysieren, speichern, freigeben und verwalten – und transformiert die diagnostische Kardiographie. Workflows werden optimiert, und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung werden umfassende klinische Daten aus Systemen der gesamten Einrichtung und darüber hinaus zusammengeführt. So können Sie Herzpatienten zuverlässig diagnostizieren und behandeln.

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Eigenschaften
Mühelose Bedienung
Fortschritt, der es Ihnen einfach macht

Fortschritt, der es Ihnen einfach macht

Mit den beleuchteten Softtasten erhalten Sie in nur drei Schritten schnell und bequem akkurate EKGs. Dank Strichcode-/QR-Code-Scanner für die automatisierte Dateneingabe und den Import von Aufträgen aus Philips IntelliSpace ECG oder Ihrem ePA-System sinkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum. EKG-Berichte lassen sich ebenfalls komfortabel und schnell per Tastendruck erfassen, analysieren, drucken, exportieren und aufrufen.

Fortschritt, der es Ihnen einfach macht

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Mit den beleuchteten Softtasten erhalten Sie in nur drei Schritten schnell und bequem akkurate EKGs. Dank Strichcode-/QR-Code-Scanner für die automatisierte Dateneingabe und den Import von Aufträgen aus Philips IntelliSpace ECG oder Ihrem ePA-System sinkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum. EKG-Berichte lassen sich ebenfalls komfortabel und schnell per Tastendruck erfassen, analysieren, drucken, exportieren und aufrufen.

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Mühelose Bedienung
Fortschritt, der es Ihnen einfach macht

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Mit den beleuchteten Softtasten erhalten Sie in nur drei Schritten schnell und bequem akkurate EKGs. Dank Strichcode-/QR-Code-Scanner für die automatisierte Dateneingabe und den Import von Aufträgen aus Philips IntelliSpace ECG oder Ihrem ePA-System sinkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum. EKG-Berichte lassen sich ebenfalls komfortabel und schnell per Tastendruck erfassen, analysieren, drucken, exportieren und aufrufen.
DXL-Algorithmus
Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Fundierte klinische Entscheidungen schnell treffen

Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

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Demographische und umfangreiche klinische Daten können direkt am Ort der Entscheidungsfindung aufgerufen und angezeigt werden. Sehen Sie sich unregelmäßige Rhythmen genauer an. Analysieren Sie aberrierend geleitete Herzschläge. Blättern Sie schnell durch mehrere EKGs, um Trends zu erkennen. Oder vergleichen Sie aktuelle und vorherige EKGs dank paralleler Anzeige mit Hilfe des EKG-Managementsystems IntelliSpace ECG.

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  • Mühelose Bedienung
  • DXL-Algorithmus
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Technische Daten

EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • Bis zu 18 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
Berichtspeicherung/-übertragung
  • Vollständige Wiedergabetreue bei 1000 Hz für 10 Sekunden für max. 18 Ableitungen
Schrittmachererkennung
  • 0,02 mVms (z.B. Impuls von 0,2 mV × 0,1 ms oder 0,1 mV × 0,2 ms)
  • Übertrifft die Anforderungen der vorgeschlagenen Norm 5
Philips DXL-EKG-Algorithmus für 18 Ableitungen
Philips DXL-EKG-Algorithmus für 18 Ableitungen
Befundtexte
  • >600 Befundtexte, integrierte Analyse pädiatrischer EKGs
Unterdrückung grenzwertiger Befunde
  • Drei konfigurierbare Einstellungen
Erklärungen
  • Wählbare Erklärungen zu allen Befundtexten
Für Diagnose verwendete Ableitungen
  • 12 Standardableitungen plus V3R, V4R, V5R, V7, V8 und V9
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Graphischer ST-Vektor
  • Zwei EKG-Berichte mit polaren ST-Maps; Frontal- und Transversalebene
Kritische Werte
  • Anzeige von vier Zuständen, die sofortige klinische Maßnahmen erfordern
Gerätewagen
Gerätewagen
Höhenverstellung
  • 860452: Nicht höhenverstellbar
  • 860453: Höhenverstellbar (25 cm)
Desktop
  • Mobiler Arbeitsplatz dank offenem Desktop
Kompatibilität
  • Gerätewagen auch kompatibel mit:
  • Cardiac Workstation 7000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Lagerung
  • Standardablage für 400 zusätzliche Bögen EKG-Papier
  • Standardaufbewahrung für Reinigungstücher/Handschuhe/Elektrodengel
  • Verborgene Schublade (optional)
  • Verschließbarer Abfallbehälter (optional)
  • Drahtkorb (optional)
  • Halterung für hängende Elektrodenkabel (optional)
EKG-Funktionen
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  • Bis zu 18 Ableitungen
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Philips DXL-EKG-Algorithmus für 18 Ableitungen
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Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
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Graphischer ST-Vektor
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