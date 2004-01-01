Es gibt so manche kompakte Ultraschallsysteme, deren Funktionsumfang gerade einmal mit ihrer Größe mithält. Das Philips Compact Ultraschallsystem 5500CV für die kardiovaskuläre Bildgebung ist anders. Dieses Gerät bietet starke Leistung für kardiovaskuläre Scans in einem tragbaren System, damit Sie schnell die Antworten finden, die Sie benötigen, von kurzen Kontrollen am Patientenbett bis hin zu komplexen Untersuchungen. Das Compact 5500CV vereint viele fortschrittliche Merkmale von Philips Premium-Ultraschallsystemen in einem kompakten Design mit bewährten Arbeitsabläufen für wertvolle Einblicke. Die Bildqualität ist dabei mit den Philips Ultraschallsystemen der Spitzenklasse auf Gerätewagen vergleichbar. Das Compact 5500CV ist kompakt, aber ohne Kompromisse.
Das robuste und zuverlässige System gibt Ihnen durch seine Langlebigkeit die Möglichkeit, Ihre Patienten unabhängig von der Umgebung hervorragend zu versorgen. Die Compact 5500CV Serie bietet preisgekrönte Mobilität, die sowohl mit dem iF Design Award als auch mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet wurde. Nach dem schnellen Hochfahren aus dem Transportmodus können Sie dank der Akkus mit erweiterter Betriebsdauer bis zu 2 Stunden lang scannen. Die vorteilhafte Systemergonomie, darunter der einstellbare 10-Zoll-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm), sorgt für bequemes Scannen. Mithilfe von DICOM Structured Reports holen Sie Ihre Daten einfach an den gewünschten Zielort. Wählen Sie eine flexible Konfiguration des Laptops mit Wagen und/oder Transporttasche.*
Die Versorgung zu den Patienten bringen
Unterstützung auf dem Weg zu einer definitiven Diagnose
Fortschrittliche Ultraschallfunktionen, Bildgebungsalgorithmen und modernste Technologien von Philips wie PureWave und xMatrix Schallköpfe liefern eine hervorragende Bildqualität. Der S12-4 Schallkopf scannt zuverlässig im Rahmen der Herzdiagnostik bei Kindern und in neonatalen Anwendungen mit einer um bis zu 27,2% besseren lateralen Auflösung und einer um bis zu 11,7% höheren 2D-Auflösung.[1,2] Der xMatrix X8-2t Schallkopf erhöht die Bildrate bei der TEE-Bildgebung um 100%.[1,3] Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit Live xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Fortschrittliche Ultraschallfunktionen, Bildgebungsalgorithmen und modernste Technologien von Philips wie PureWave und xMatrix Schallköpfe liefern eine hervorragende Bildqualität. Der S12-4 Schallkopf scannt zuverlässig im Rahmen der Herzdiagnostik bei Kindern und in neonatalen Anwendungen mit einer um bis zu 27,2% besseren lateralen Auflösung und einer um bis zu 11,7% höheren 2D-Auflösung.[1,2] Der xMatrix X8-2t Schallkopf erhöht die Bildrate bei der TEE-Bildgebung um 100%.[1,3] Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit Live xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Vertrautes Design für effizienteres Arbeiten
Dank der gemeinsamen Architektur der Compact 5500CV Serie, Philips EPIQ CVx und Affiniti CVx Ultraschallsysteme lassen sich potenziell mehr Patienten schneller mit einem bewährten Arbeitsablauf scannen. Vertraute Benutzeroberflächen, Touchscreens, Funktionen und Arbeitsabläufe sowie Remote Services und Updates fördern hohe Produktivität mit qualitativ hochwertigen Bildern, die Sie von Philips gewohnt sind. 90% der Benutzer bestätigen, dass einheitliche Bedienoberflächen und Arbeitsabläufe, die auch bei den EPIQ und Affiniti Systemen genutzt werden, zu einer Reduzierung des Schulungsbedarfs für Benutzer beitragen können.[1]
Vertrautes Design für effizienteres Arbeiten
Ein Ultraschallsystem, das nicht nur scannen kann
Per Collaboration Live mit Multi-Party[4]-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Benutzer können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Patienten profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Aktuelle Studien haben ergeben, dass die Verwendung von Collaboration Live die Untersuchungszeit um 57% verkürzt.[1]
Ein Ultraschallsystem, das nicht nur scannen kann
Modernste Schallkopftechnologie und KI-gestützte Lösungen bewirken Konsistenz und hochwertige Ergebnisse. Die Strukturen und die Funktion des Herzens werden mittels erweiterter Funktionen in Echtzeit mit schnellen, reproduzierbaren, quantifizierbaren Ergebnissen dargestellt. Das KI-gestützte Auto Measure erbringt konsistente Ergebnisse und ca. 50% Zeitersparnis bei routinemäßigen 2D- und Doppler-Messungen des Herzens.[1,5] Auto Strain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Beurteilung bietet zuverlässige und reproduzierbare GLS-Messungen per Tastendruck. Nach 10 Echo-Untersuchungen mit dem Compact 5500CV bestätigten 80% der Benutzer, dass die Bedienung schnell und anwenderfreundlich ist. [1]
Für mehr Sicherheit bei Eingriffen
Hervorragende 3D-Quantifizierungstools wie 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV und 3D Auto LAA stehen zur Auswahl. 3DQ ermöglicht die einfache Messung von Abstand und Fläche aus einem 3D-Volumen. 3DQ Advanced bietet 3D-Volumina und EF ohne geometrische Vorgaben. 3D Auto MV erbringt eine halbautomatische dynamische quantitative Analyse der Mitralklappenstrukturen. 3D Auto LAA bietet eine Lösung für Größenmessungen des linken Vorhofohrs.
Für mehr Sicherheit bei Eingriffen
Unterstützung Ihrer Praktiken zur Infektionskontrolle
Das kompakte 5500CV verfügt über ein abgedichtetes Steuerpult, das auf Berührung mit Handschuhen reagiert und mit einer Reihe von Desinfektions- und Reinigungsmitteln kompatibel ist.[6]
Fortschrittliche Ultraschallfunktionen, Bildgebungsalgorithmen und modernste Technologien von Philips wie PureWave und xMatrix Schallköpfe liefern eine hervorragende Bildqualität. Der S12-4 Schallkopf scannt zuverlässig im Rahmen der Herzdiagnostik bei Kindern und in neonatalen Anwendungen mit einer um bis zu 27,2% besseren lateralen Auflösung und einer um bis zu 11,7% höheren 2D-Auflösung.[1,2] Der xMatrix X8-2t Schallkopf erhöht die Bildrate bei der TEE-Bildgebung um 100%.[1,3] Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit Live xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Vertrautes Design für effizienteres Arbeiten
Dank der gemeinsamen Architektur der Compact 5500CV Serie, Philips EPIQ CVx und Affiniti CVx Ultraschallsysteme lassen sich potenziell mehr Patienten schneller mit einem bewährten Arbeitsablauf scannen. Vertraute Benutzeroberflächen, Touchscreens, Funktionen und Arbeitsabläufe sowie Remote Services und Updates fördern hohe Produktivität mit qualitativ hochwertigen Bildern, die Sie von Philips gewohnt sind. 90% der Benutzer bestätigen, dass einheitliche Bedienoberflächen und Arbeitsabläufe, die auch bei den EPIQ und Affiniti Systemen genutzt werden, zu einer Reduzierung des Schulungsbedarfs für Benutzer beitragen können.[1]
Vertrautes Design für effizienteres Arbeiten
Ein Ultraschallsystem, das nicht nur scannen kann
Per Collaboration Live mit Multi-Party[4]-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Benutzer können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Patienten profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Aktuelle Studien haben ergeben, dass die Verwendung von Collaboration Live die Untersuchungszeit um 57% verkürzt.[1]
Ein Ultraschallsystem, das nicht nur scannen kann
Modernste Schallkopftechnologie und KI-gestützte Lösungen bewirken Konsistenz und hochwertige Ergebnisse. Die Strukturen und die Funktion des Herzens werden mittels erweiterter Funktionen in Echtzeit mit schnellen, reproduzierbaren, quantifizierbaren Ergebnissen dargestellt. Das KI-gestützte Auto Measure erbringt konsistente Ergebnisse und ca. 50% Zeitersparnis bei routinemäßigen 2D- und Doppler-Messungen des Herzens.[1,5] Auto Strain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Beurteilung bietet zuverlässige und reproduzierbare GLS-Messungen per Tastendruck. Nach 10 Echo-Untersuchungen mit dem Compact 5500CV bestätigten 80% der Benutzer, dass die Bedienung schnell und anwenderfreundlich ist. [1]
Für mehr Sicherheit bei Eingriffen
Hervorragende 3D-Quantifizierungstools wie 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV und 3D Auto LAA stehen zur Auswahl. 3DQ ermöglicht die einfache Messung von Abstand und Fläche aus einem 3D-Volumen. 3DQ Advanced bietet 3D-Volumina und EF ohne geometrische Vorgaben. 3D Auto MV erbringt eine halbautomatische dynamische quantitative Analyse der Mitralklappenstrukturen. 3D Auto LAA bietet eine Lösung für Größenmessungen des linken Vorhofohrs.
Für mehr Sicherheit bei Eingriffen
Unterstützung Ihrer Praktiken zur Infektionskontrolle
Das kompakte 5500CV verfügt über ein abgedichtetes Steuerpult, das auf Berührung mit Handschuhen reagiert und mit einer Reihe von Desinfektions- und Reinigungsmitteln kompatibel ist.[6]
Nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.
Die Ergebnisse der Fallstudien erlauben keine Vorhersage der Ergebnisse in anderen Fällen. In anderen Fällen können die Ergebnisse abweichen.
1. Intern dokumentierte Belege von Philips.
2. Im Vergleich zu CX50, berechnet für eine Tiefe von 5 cm.
3. Im Vergleich zu CX50.
4. Vertrag erforderlich. Anwendung zu Diagnosezwecken, Fernzugriff über Mobilgerät oder Browser, Multi-Party-Funktion und System-zu-System-Verbindungen erfordern Version 2.0 oder höher. Nicht für die Verwendung mit Q-Apps vorgesehen.
5. Im Vergleich zu manuell durchgeführten Messungen derselben Art.
