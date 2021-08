Alarmmanagement basierend auf klinischen Protokollen

Sowohl in Patientennähe als auch wenn sich ein Patient frei bewegt, zeigt der IntelliVue MX40 Alarme nur an der IntelliVue Informationszentrale an; je nach klinischen Anforderungen kann er so konfiguriert werden, dass jeweils bestimmte visuelle und akustische Alarme ausgegeben werden.