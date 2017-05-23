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Avalon CL

Kabelloses Fetalmonitoringsystem zur Geburtsüberwachung

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Einfache Aktivitäten wie das Finden einer komfortablen Position oder einfaches Umhergehen können sich für eine werdende Mutter, die an einen Fetalmonitor angeschlossen ist, als ziemlich schwierig erweisen. Als Betreuer möchten Sie, dass sich Ihre Patientinnen so wohl wie möglich fühlen, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: ihr Wohlergehen. Avalon CL bietet diese Vorteile und noch vieles mehr.

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Eigenschaften
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung

Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung

Avalon CL bietet gebärenden Frauen mehr Komfort, ohne dabei die Geburtsüberwachung zu beeinträchtigen. Die werdende Mutter kann sich während der Wehen frei bewegen und die für sie angenehmste Geburtsposition wählen. Da es kein Kabelgewirr gibt, kann sich das Klinikteam ganz auf die optimale Versorgung der Patientin konzentrieren.

Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung

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Avalon CL bietet gebärenden Frauen mehr Komfort, ohne dabei die Geburtsüberwachung zu beeinträchtigen. Die werdende Mutter kann sich während der Wehen frei bewegen und die für sie angenehmste Geburtsposition wählen. Da es kein Kabelgewirr gibt, kann sich das Klinikteam ganz auf die optimale Versorgung der Patientin konzentrieren.

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Avalon CL bietet gebärenden Frauen mehr Komfort, ohne dabei die Geburtsüberwachung zu beeinträchtigen. Die werdende Mutter kann sich während der Wehen frei bewegen und die für sie angenehmste Geburtsposition wählen. Da es kein Kabelgewirr gibt, kann sich das Klinikteam ganz auf die optimale Versorgung der Patientin konzentrieren.
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Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
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Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter

Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter

Avalon CL bietet neben den Standardparametern eine kontinuierliche drahtlose Überwachung der fetalen Herzfrequenz von Zwillingen und Drillingen sowie von NBP und SpÔ2 der Mutter. Die patentierte Smart Pulse Technologie erkennt eine mögliche Herzfrequenz-Koinzidenz durch automatisches Vergleichen des mütterlichen Pulses mit den fetalen Herzfrequenzen, um eine sichere Trennung zu erhalten.

Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter

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Avalon CL bietet neben den Standardparametern eine kontinuierliche drahtlose Überwachung der fetalen Herzfrequenz von Zwillingen und Drillingen sowie von NBP und SpÔ2 der Mutter. Die patentierte Smart Pulse Technologie erkennt eine mögliche Herzfrequenz-Koinzidenz durch automatisches Vergleichen des mütterlichen Pulses mit den fetalen Herzfrequenzen, um eine sichere Trennung zu erhalten.

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Avalon CL bietet neben den Standardparametern eine kontinuierliche drahtlose Überwachung der fetalen Herzfrequenz von Zwillingen und Drillingen sowie von NBP und SpÔ2 der Mutter. Die patentierte Smart Pulse Technologie erkennt eine mögliche Herzfrequenz-Koinzidenz durch automatisches Vergleichen des mütterlichen Pulses mit den fetalen Herzfrequenzen, um eine sichere Trennung zu erhalten.
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Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter

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Avalon CL bietet neben den Standardparametern eine kontinuierliche drahtlose Überwachung der fetalen Herzfrequenz von Zwillingen und Drillingen sowie von NBP und SpÔ2 der Mutter. Die patentierte Smart Pulse Technologie erkennt eine mögliche Herzfrequenz-Koinzidenz durch automatisches Vergleichen des mütterlichen Pulses mit den fetalen Herzfrequenzen, um eine sichere Trennung zu erhalten.
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station

Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station

Avalon CL ist Teil unseres Portfolios geburtshilflicher/fetaler Überwachungs- und Datenmanagementsysteme und ist mit unseren Avalon Fetalmonitoren kompatibel. Die kabellosen Aufnehmer übertragen fetale und mütterliche Vitalparameter über die Basisstation. Vom Monitor können Patientendaten an unser IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem übertragen werden.

Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station

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Avalon CL ist Teil unseres Portfolios geburtshilflicher/fetaler Überwachungs- und Datenmanagementsysteme und ist mit unseren Avalon Fetalmonitoren kompatibel. Die kabellosen Aufnehmer übertragen fetale und mütterliche Vitalparameter über die Basisstation. Vom Monitor können Patientendaten an unser IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem übertragen werden.

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Avalon CL ist Teil unseres Portfolios geburtshilflicher/fetaler Überwachungs- und Datenmanagementsysteme und ist mit unseren Avalon Fetalmonitoren kompatibel. Die kabellosen Aufnehmer übertragen fetale und mütterliche Vitalparameter über die Basisstation. Vom Monitor können Patientendaten an unser IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem übertragen werden.
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Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
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Avalon CL ist Teil unseres Portfolios geburtshilflicher/fetaler Überwachungs- und Datenmanagementsysteme und ist mit unseren Avalon Fetalmonitoren kompatibel. Die kabellosen Aufnehmer übertragen fetale und mütterliche Vitalparameter über die Basisstation. Vom Monitor können Patientendaten an unser IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem übertragen werden.
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer

Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer

Es stehen drei Ultraschallaufnehmertypen zur Verfügung. Ein Ultraschallaufnehmer misst die fetale Herzfrequenz und fetale Bewegungen. Der Toco+MP Aufnehmer misst die Wehentätigkeit, den mütterlichen Puls und entweder das mütterliche EKG, das fetale EKG oder den intrauterinen Druck. Und der EKG/IUP-Aufnehmer misst entweder das mütterliche EKG, das fetale EKG oder den intrauterinen Druck (IUP).

Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer

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Es stehen drei Ultraschallaufnehmertypen zur Verfügung. Ein Ultraschallaufnehmer misst die fetale Herzfrequenz und fetale Bewegungen. Der Toco+MP Aufnehmer misst die Wehentätigkeit, den mütterlichen Puls und entweder das mütterliche EKG, das fetale EKG oder den intrauterinen Druck. Und der EKG/IUP-Aufnehmer misst entweder das mütterliche EKG, das fetale EKG oder den intrauterinen Druck (IUP).

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Es stehen drei Ultraschallaufnehmertypen zur Verfügung. Ein Ultraschallaufnehmer misst die fetale Herzfrequenz und fetale Bewegungen. Der Toco+MP Aufnehmer misst die Wehentätigkeit, den mütterlichen Puls und entweder das mütterliche EKG, das fetale EKG oder den intrauterinen Druck. Und der EKG/IUP-Aufnehmer misst entweder das mütterliche EKG, das fetale EKG oder den intrauterinen Druck (IUP).
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  • Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
  • Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
  • Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
  • Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
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Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
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Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
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  • Die Aufnehmer sind als Geräte mit Schutzgrad IP68 eingestuft, zur Überwachung unter Wasser in 1 m Tiefe für bis zu 5 Stunden.
  • Gupta JK , Nikodem VC. Woman’s position during second stage. Cochrane Library (2000)
  • A. Lawrence , L. Lewis, GJ Hofmeyr, T. Dowswell, C. Styles, “Maternal positions and mobility during first stage labour.” Cochrane Database of Systematic Reviews (2009): Issue 2. Art.-Nr. CD003934
  • Flynn et al., “Ambulating in labour,“ Br Med J. (1978) Aug 26, 2 (6137):591-3
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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