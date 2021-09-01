Avalon CL

Einfache Aktivitäten wie das Finden einer komfortablen Position oder einfaches Umhergehen können sich für eine werdende Mutter, die an einen Fetalmonitor angeschlossen ist, als ziemlich schwierig erweisen. Als Betreuer möchten Sie, dass sich Ihre Patientinnen so wohl wie möglich fühlen, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: ihr Wohlergehen. Avalon CL bietet diese Vorteile und noch vieles mehr.

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