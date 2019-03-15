Der tragbare und autonome MX100 bietet eine flexible und zuverlässige Lösung zur Überwachung von Patient*innen während des Transports und am Patientenbett. Er ist klein und leicht, bietet aber dennoch einen umfangreichen, skalierbaren Satz von klinischen Parametern. Dieses robuste batteriebetriebene Gerät bestitzt einen integrierten 6,1-Zoll-Touchscreen (Diagonale 15,5 cm) und lässt sich wie ein Smartphone besonders leicht bedienen.
Der MX100 ermöglicht optimierte Arbeitsabläufe und eignet sich sowohl für den inner- als auch außerklinischen⁶,⁷ Transport von Patient*innen. Dieser Patientenmonitor wurde erfolgreich auf bestimmte Normen für den außerklinischen Transport von Patient*innen geprüft⁸, einschließlich strenger Prüfungen des Eindringschutzes mit angeschlossenem Zubehör. Dies erleichtert den Einsatz im Bodentransport zwischen Krankenhäusern sowie für Anwendungen im Rettungsdienst.
Anwendung im außerklinischen Bereich
Einfache Bedienung
Aufgrund seines intuitiven 6,1"-Touchscreens (Diag. 15,5 cm) und der vertrauten Bedienung im Smartphone-Stil ist der IntelliVue MX100 einfach zu erlernen und anzuwenden. Sie können durch einfaches Wischen mit den Fingern durch zahlreiche Bildschirmanzeigen blättern, die gezielt auf verschiedene klinische Situationen abgestimmt sind. Sie können zudem alle Bildschirmanzeigen individuell anpassen, damit genau die gewünschten Inhalte in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.
Robust und einsatzbereit
Der MX100 zeichnet sich durch eine besonders widerstandsfähige Gesamtkonstruktion, ein robustes Gehäuse und einen für medizinische Zwecke zugelassenen Bildschirm mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas aus². Ein stabiler, ergonomischer Griff vereinfacht das Tragen des MX100 und schützt gleichzeitig den Bildschirm und die Parameter-Anschlüsse. Das gesamte System wurde speziell im Hinblick auf eine Reduzierung von Geräteausfallzeiten und den damit verbundenen Reparaturkosten konzipiert.
Unterstützung von Reinigungsmaßnahmen zur Infektionskontrolle
Jedes Gerät, das mit Ihren Patient*innen in Berührung kommt, muss den höchsten Infektionskontrolle-Standards Ihrer Einrichtung genügen. Daher sind alle Oberflächen des MX100 aus innovativem, chemikalienbeständigem Material hergestellt, einschließlich des Bildschirms aus antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas. Sie können aggressivere Reinigungs- und Desinfektionsmittel³ einsetzen, ohne Ihre Monitore zu beschädigen.
Schutz Ihrer Investition
Die Benutzeroberfläche der IntelliVue Monitoring-Geräte ist in allen Abteilungen und für alle Versorgungsumgebungen einheitlich, um den Schulungsaufwand zu verringern. Der MX100 ist mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, der Informationszentrale PIC iX, Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Monitoringkomponenten kompatibel⁴, wodurch die Einbindung in bestehende Monitoringsysteme erleichtert wird.
Aufgrund seines intuitiven 6,1"-Touchscreens (Diag. 15,5 cm) und der vertrauten Bedienung im Smartphone-Stil ist der IntelliVue MX100 einfach zu erlernen und anzuwenden. Sie können durch einfaches Wischen mit den Fingern durch zahlreiche Bildschirmanzeigen blättern, die gezielt auf verschiedene klinische Situationen abgestimmt sind. Sie können zudem alle Bildschirmanzeigen individuell anpassen, damit genau die gewünschten Inhalte in der von Ihnen gewünschten Form angezeigt werden.
Der MX100 zeichnet sich durch eine besonders widerstandsfähige Gesamtkonstruktion, ein robustes Gehäuse und einen für medizinische Zwecke zugelassenen Bildschirm mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas aus². Ein stabiler, ergonomischer Griff vereinfacht das Tragen des MX100 und schützt gleichzeitig den Bildschirm und die Parameter-Anschlüsse. Das gesamte System wurde speziell im Hinblick auf eine Reduzierung von Geräteausfallzeiten und den damit verbundenen Reparaturkosten konzipiert.
Jedes Gerät, das mit Ihren Patient*innen in Berührung kommt, muss den höchsten Infektionskontrolle-Standards Ihrer Einrichtung genügen. Daher sind alle Oberflächen des MX100 aus innovativem, chemikalienbeständigem Material hergestellt, einschließlich des Bildschirms aus antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glas. Sie können aggressivere Reinigungs- und Desinfektionsmittel³ einsetzen, ohne Ihre Monitore zu beschädigen.
Schutz Ihrer Investition
Die Benutzeroberfläche der IntelliVue Monitoring-Geräte ist in allen Abteilungen und für alle Versorgungsumgebungen einheitlich, um den Schulungsaufwand zu verringern. Der MX100 ist mit Ihren IntelliVue Erweiterungen, der Informationszentrale PIC iX, Ihrer klinischen Netzwerkinfrastruktur und anderen Monitoringkomponenten kompatibel⁴, wodurch die Einbindung in bestehende Monitoringsysteme erleichtert wird.
Benötigen Sie weiterführende Dokumentation zu unseren Produkten?
1. Bitte wenden Sie sich an das Vertriebsteam, um zu besprechen, ob Ihr vorhandenes drahtloses Netzwerk (802.11) oder das IntelliVue Smart-Hopping-Netzwerk (Frequenzsprungverfahren) besser geeignet ist.
2. Corning und Gorilla sind eingetragene Marken von Corning Incorporated. Antimikrobielles Corning Gorilla Glas schützt nicht die Anwender und bietet keinen direkten oder implizierten Gesundheitsvorteil.
3. Eine vollständige Liste der empfohlenen Mittel finden Sie in der Gebrauchsanweisung des IntelliVue MX100.
4. Bietet mehr als 6 Jahre Abwärtskompatibilität mit Hardware der IntelliVue Informationszentrale (möglicherweise Software-Upgrade erforderlich).
5. EKG/Resp und FAST-SpO₂, NBP-Messung alle 15 Minuten, Helligkeit auf Optimum
Nicht verfügbar in den USA und Ländern, für die eine FDA-Marktfreigabe erforderlich ist.
Nicht in allen Ländern erhältlich.
Der MX100 kann in Transportumgebungen am Boden, wie z.B. in Krankenkraftwagen, eingesetzt werden. Nicht zur Verwendung in Hubschraubern oder Flugzeugen geeignet. Informationen zu geltenden Normen zum Transport stehen in der Gebrauchsanweisung und der Technischen Information.
Eventuell sind nicht alle Produkte und/oder Leistungsmerkmale in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
