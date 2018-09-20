Entwickelt um die Effizienz zu steigern

Durch eine Reduktion der Arbeitsschritte, die notwendig sind um Patient*innen für den Transport vorzubereiten, hilft Ihnen der IntelliVue X3 bei der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Effizienzsteigerung. Wenn er mit einem IntelliVue Bettmonitor verbunden ist, arbeitet der X3 als Kombi-Modul. Sobald er vom Host-Monitor abgenommen wird, wird der X3 zu einem robusten Transportmonitor, bei dem es nicht notwendig ist, vor oder nach dem Transport Patientenkabel umzustecken.