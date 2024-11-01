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AngioSculpt Evo

Scoring-Ballonkatheter

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Der Philips Scoring-Ballonkatheter AngioSculpt Evo bietet hervorragende Leistung bei der Platzierbarkeit, Passierbarkeit und Dilatation und bietet die Möglichkeit, Restsläsionen sicher aufweiten zu können.¹ ²

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Eigenschaften
Hervorragende Platzierbarkeit
Hervorragende Platzierbarkeit

Hervorragende Platzierbarkeit

Hervorragende Platzierbarkeit¹ wird durch eine Kombination von Veränderungen erreicht: Die kleinere Spitze erleichtert das Eindringen in die Läsion, die hydrophile Beschichtung reduziert die Reibung und das lasergeschnittene Hypotube bietet mehr Flexibilität.

Hervorragende Platzierbarkeit

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Hervorragende Platzierbarkeit¹ wird durch eine Kombination von Veränderungen erreicht: Die kleinere Spitze erleichtert das Eindringen in die Läsion, die hydrophile Beschichtung reduziert die Reibung und das lasergeschnittene Hypotube bietet mehr Flexibilität.

Hervorragende Platzierbarkeit

Hervorragende Platzierbarkeit¹ wird durch eine Kombination von Veränderungen erreicht: Die kleinere Spitze erleichtert das Eindringen in die Läsion, die hydrophile Beschichtung reduziert die Reibung und das lasergeschnittene Hypotube bietet mehr Flexibilität.
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Hervorragende Platzierbarkeit
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Hervorragende Platzierbarkeit¹ wird durch eine Kombination von Veränderungen erreicht: Die kleinere Spitze erleichtert das Eindringen in die Läsion, die hydrophile Beschichtung reduziert die Reibung und das lasergeschnittene Hypotube bietet mehr Flexibilität.
Kontrollierte Kraft
Kontrollierte Kraft

Kontrollierte Kraft

Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³

Kontrollierte Kraft

Kontrollierte Kraft
Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³

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Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³
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Kontrollierte Kraft
Kontrollierte Kraft

Kontrollierte Kraft

Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³
Starkes Sicherheitsprofil
Starkes Sicherheitsprofil

Starkes Sicherheitsprofil

Der AngioSculpt Evo Scoring-Ballonkatheter ist für die Behandlung von hämodynamisch signifikanten Koronararterienstenosen, einschließlich In-Stent-Restenosen, indiziert.

Starkes Sicherheitsprofil

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Der AngioSculpt Evo Scoring-Ballonkatheter ist für die Behandlung von hämodynamisch signifikanten Koronararterienstenosen, einschließlich In-Stent-Restenosen, indiziert.

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Starkes Sicherheitsprofil
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Kontrollierte Kraft
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Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³

Kontrollierte Kraft

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Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³

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Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³
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Kontrollierte Kraft
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Die spiralförmigen Scoring-Elemente aus Nitinol umwickeln den Ballon zirkulär, um ein Verrutschen zu minimieren und sich selbst an der Läsion zu verankern. Dieses Scoring-Element liefert bis zu 25 x mehr Kraft als ein NC-Ballon.³
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Der AngioSculpt Evo Scoring-Ballonkatheter ist für die Behandlung von hämodynamisch signifikanten Koronararterienstenosen, einschließlich In-Stent-Restenosen, indiziert.

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Technische Daten

AngioSculpt Evo
AngioSculpt Evo
Ballondurchmesser
  • 2 mm
  • 2,5 mm
  • 3 mm
  • 3,5 mm
Ballonlänge
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Katheterlänge
  • 139 cm
Größe der Schleuse
  • 5 F
Führungsdraht-Kompatibilität
  • 0,014 Zoll
AngioSculpt Evo
AngioSculpt Evo
Ballondurchmesser
  • 2 mm
  • 2,5 mm
  • 3 mm
  • 3,5 mm
Ballonlänge
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
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AngioSculpt Evo
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  • 2 mm
  • 2,5 mm
  • 3 mm
  • 3,5 mm
Ballonlänge
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Katheterlänge
  • 139 cm
Größe der Schleuse
  • 5 F
Führungsdraht-Kompatibilität
  • 0,014 Zoll
  • * Basierend auf klinischen Daten zu AngioSculpt, Benutzerhandbuch
  • ** Keine Änderung des therapeutischen Teils (Ballon und Scoring-Element)
  • 1. D051336 AngioSculpt Evo Marketing Claims Report.
  • 2. Costa JR, Mintz GS, Carlier SG, et al. Nonrandomized comparison of coronary stenting under intravascular ultrasound guidance of direct stenting without predilation versus conventional predilation with a semi-compliant balloon versus predilation with a new scoring balloon. Am J Cardiol. 2007;100:812–817.
  • 3. AngioSculpt Test Report SR-1571.A (2012)
  • Die Produktverfügbarkeit unterliegt der behördlichen Zulassung im jeweiligen Land. Bei Fragen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Vertriebsteam.

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