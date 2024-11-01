Der Philips Scoring-Ballonkatheter AngioSculpt Evo bietet hervorragende Leistung bei der Platzierbarkeit, Passierbarkeit und Dilatation und bietet die Möglichkeit, Restsläsionen sicher aufweiten zu können.¹ ²
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|Größe der Schleuse
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