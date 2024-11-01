Suchbegriffe

DE
FR

3D DRIVE

Klinische MR-Anwendung

Ähnliche Produkte finden

3D TSE-Technik für hochauflösende T2-gewichtete Bilder. DRIVE-Pulse beschleunigen die 3D TSE-Methode durch kürzere Repetitionszeiten. Aufgrund der intrinsisch geringeren Empfindlichkeit gegenüber Flow-Void-Phänomenen als bei Mehrschicht-Sequenzen ist 3D DRIVE besonders nützlich zur Verbesserung der Flüssigkeitsdarstellung bei der Bildgebung des inneren Gehörgangs.

Kontaktieren Sie uns
*

Details zu Ihrer Anfrage

* Benötige Angabe

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bitte spezifizieren Sie Ihre Anfrage, so dass wir sie zielgerichteter bearbeiten können.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Was heisst das?

Final CEE consent

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.