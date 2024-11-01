Dank dStream Technologie bietet Ihr 3.0T System mit dStream Kopf-32-Kanäle-Spule völlig neue Maßstäbe im Bereich der funktionellen Neuro-Scans. Die Spule ermöglicht hochaufgelöste volumetrische Bilder der Hirnrinde bei hervorragendem Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SRV) in der Hirnmitte, sowie eine detaillierte morphologische und funktionelle Beurteilung des Gehirns, z. B. bei der präoperativen Planung. Parallele Bildgebung in alle drei Richtungen mit dS SENSE ermöglicht schnelle Scanprozesse.
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