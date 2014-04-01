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mDIXON Quant

Klinische MR-Anwendung

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mDIXON Quant bietet ein schnelles und einfaches 3D-Verfahren zur nichtinvasiven Fettquantifizierung in der Leber. Diese Erweiterung für Ihr MR-System erstellt hierzu hochwertige 3D-Fettfraktions-Maps der gesamten Leber, auch bei kurzer T2*-Relaxationszeit, mit hoher Genauigkeit (±3,5%) und Reproduzierbarkeit (±1,4%)¹. Die Anwendung erzeugt T2*/R2* Relaxationskarten, die wertvolle Informationen für die diagnostische Beurteilung bieten.

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  • ¹Genauigkeit und Reproduzierbarkeit wurden anhand eines Referenz-Leberprotokolls mit Fettphantomen bestimmt [Bereich: 0-100%]. Systemübergreifend bestimmte Reproduzierbarkeit.

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