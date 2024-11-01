Erweiterte Neurobildgebung mit BOLD-Datenerfassung zur Visualisierung von je nach Tätigkeit aktivierten Bereichen des Gehirns. Die vollständige Integration von Stimulusabgabe und -kontrolle mithilfe von dedizierten ExamCards macht fMRT-Verfahren einfach, zuverlässig und schnell. Das iViewBOLD Analysepaket ermöglicht die Echtzeitverarbeitung von BOLD-Daten zur grafischen Darstellung von funktionellen Aktivierungsmaps.
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