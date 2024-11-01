Kompletter Funktionsumfang für Single-Voxel-, Multi-Voxel- und Mehrschicht-Protonenspektroskopie – vollständig in die Benutzeroberfläche des Akquisitionssystems integriert. Die Kombination aus Turbo-Spektroskopie, dS SENSE und anisotropischer Matrix kann zu einer Verkürzung der Erfassungsdauer beitragen. Im Lieferumfang ist ein SpectroView Analysepaket zur Darstellung und Verarbeitung aller Spektroskopiedaten enthalten.
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