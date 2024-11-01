SmartExam* ist mit intelligenter Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch basierend auf validierten Scan-Vorgaben plant und somit zu reproduzierbaren Planungsergebnissen beiträgt. Dies ermöglicht Ihnen eine Standardisierung Ihres MRT-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten.
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