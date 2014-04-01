Das umfassende NeuroScience Funktionspaket unterstützt Sie durch Bereitstellung von diffusionsgewichteten Multi-Shell-Aufnahmen mit bis zu 32 b-Werten und bis zu 128 Diffusionsrichtungen bei der Untersuchung der vernetzten Nervenstrukturen des Gehirns. Es bietet fMRT-Studien mit verbesserter Nyquist Ghost-Stabilität, erweitertem Datenspeicher, Überwachung der Konstanz bei longitudinalen fMRT-Studien, B0-Mapping zur Offline-Datenkorrektur sowie einfach bedienbare Exportwerkzeuge in verschiedenen Formaten.
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