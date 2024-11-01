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DTI FiberTrak

Klinische MR-Anwendung

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Darstellung von Nervenbahnen des Gehirns mit Diffusion Tensor Imaging (DTI) Daten. Ermöglicht das Verfolgen, Analysieren und Verarbeiten von Nervenbahnen in Echtzeit mit sehr wenigen Mausklicks. Diese Lösung unterstützt die voroperative Planung, die postoperative Beurteilung sowie die allgemeine Beurteilung von Nervenbahnen in der Umgebung von Tumoren und Läsionen in Verbindung mit funktionellen Bereichen. Sie unterstützt 32 Richtungen und 16 b-Werte und ermöglicht zudem die automatische Berechnung von fraktionellen Anisotropie- (FA-) Maps.

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