Genaue*** Konturen mit wenigen oder gar keinen Bedienungsschritten

Die MR-basierte Auto-Konturierung erstellt automatisch Konturen von Prostata und kritischen Strukturen; dadurch werden im Vergleich zu manuellen Methoden repetitive Aufgaben und Zeitaufwand reduziert. Sie verwendet spezielle MR-Bildverarbeitungsdaten aus den 3D T2W TSE- und T1W mDIXON XD-Sequenzen sowie modellbasierte adaptive Algorithmen. Die Abgrenzung von Prostata und kritischen Strukturen durch die Auto-Konturierung wurde als genau nachgewiesen (durchschnittlicher Abstand 1,5 mm)*** bei mindestens 70% der beurteilten Konturen****. Dadurch verringert sich die Notwendigkeit einer manuellen Konturierung oder manueller Anpassungen und die Einheitlichkeit wird erhöht.