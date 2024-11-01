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Mit MRCAT Pelvis können Sie eine Strahlentherapie mit MRT als einziger Modalität planen. In nur einer MR-Untersuchung bietet MRCAT Pelvis einen hervorragenden Weichteilkontrast zur Abgrenzung von Zielstrukturen und kritischen Bereichen sowie kontinuierliche Hounsfield-Einheiten zur Dosisberechnung.<br><br>MRCAT-Daten (MR for Calculating Attenuation, MR zur Schwächungsberechnung) können zur Berechnung CT-äquivalenter** Dosen in Behandlungsplanungssysteme exportiert werden. Außerdem ermöglicht die MR-basierte Bildverarbeitung eine CBCT-basierte Positionierung anhand des Weichteilkontrasts mit dem Aussehen und der Bedienbarkeit eines CTs.
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Die volle Leistungsstärke der MR-Simulation
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Robustes, einheitliches Bildverarbeitungsprotokoll
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Automatische Erstellung synthetischer CT-Bilder
Automatische Erstellung synthetischer CT-Bilder
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Genaue Dosisplanung
Genaue Dosisplanung
Genaue Dosisplanung
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Patientenpositionierung anhand von MR-only-Bildverarbeitung
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Patientenpositionierung anhand von MR-only-Bildverarbeitung
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Schneller Einsatz der Philips MR-only-Strahlentherapie
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Die volle Leistungsstärke der MR-Simulation
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Robustes, einheitliches Bildverarbeitungsprotokoll
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Robustes, einheitliches Bildverarbeitungsprotokoll
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Automatische Erstellung synthetischer CT-Bilder
Automatische Erstellung synthetischer CT-Bilder
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Genaue Dosisplanung
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Patientenpositionierung anhand von MR-only-Bildverarbeitung
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Patientenpositionierung anhand von MR-only-Bildverarbeitung
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Schneller Einsatz der Philips MR-only-Strahlentherapie
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|Kompatibilität MR-System
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Der Ingenia MR-RT erfüllt dank hochwertiger MR-Bilder in der Behandlungsposition spezifische Anforderungen an die Strahlentherapie. Die MRT kann reibungslos mit einer umfassenden Lösung integriert werden, die Ihren gesamten Arbeitsablauf berücksichtigt – sogar bei MR-only-Simulation.
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Die klinische Anwendung MRCAT Brain ermöglicht die Verwendung von MRT als primärer Bildverarbeitungsmodalität zur Strahlentherapieplanung bei primären und metastasierenden Tumoren im Gehirn, ohne dass eine CT-Untersuchung benötigt wird. Detaillierte anatomische Daten für die Konturierung und Schwächungskarten zur Dosisberechnung werden aus einer einzigen mDIXON MR-3D-Sequenz mit T1-Gewichtung bei einer Auflösung im Submillimeterbereich erfasst. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) werden kontinuierliche Hounsfield-Einheiten direkt an der MR-Bedienkonsole in kurzer Zeit berechnet.
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Als klinisches Anwendungsmodul für Ingenia MR-RT liefert MRCAT Prostate + Auto-Konturierung innerhalb von nur 20 Minuten Schwächungskarten und automatische MR-basierte Konturen von Prostata und kritischen Organen – alles in einem wiederholbaren Arbeitsablauf mit nur einem Mausklick.
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