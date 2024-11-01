Kurze Scan-Dauer für mehr Patientenkomfort und Effizienz

Eine MR-Untersuchung kann für Patienten belastend sein, insbesondere, wenn sie in der Behandlungsposition immobilisiert werden. Der MRCAT-basierte Scan wird durch Compressed SENSE beschleunigt und dauert nur wenige Minuten. Dies erhöht den Patientenkomfort, da die Verweildauer im Scanner auf ein Minimum reduziert wird. Auch die Effizienz kann dadurch gesteigert werden, so dass in demselben Zeitfenster bei Bedarf mehr Sequenzen durchgeführt werden können.