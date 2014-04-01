mDIXON XD MultiStation ermöglicht die Durchführung von peripheren Magnetresonanzangiographie-Verfahren mit einem stärkeren Kontrast zwischen Gefäß und Hintergrund in einem Durchgang¹. Für die Erfassung der peripheren MRA ist keine Subtraktionsmaske erforderlich, wodurch Artefakte aufgrund von Ausrichtungsfehlern und Patientenbewegung zwischen dem Scan vor und dem Scan nach der Kontrastmittelanreicherung entfallen. Steigern Sie Ihre Effizienz mit einem raschen und zuverlässigen peripheren Magnetresonanzangiographie-Verfahren.
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