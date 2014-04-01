mDIXON XD FFE sorgt für eine effizientere Bildgebung mit Fettsuppression bei routinemäßiger Scan-Dauer. Die Anwendung ermöglicht eine optimierte Bildgebung mit Fettsuppression bei großem Messfeld und mit hoher Auflösung. Durch die Erzeugung von bis zu vier Bildtypen in einem Scan-Durchgang, darunter Kontraste mit und ohne Fettsuppression, können Sie mit mDIXON XD FFE Ihre Routine-FFE-Verfahren vereinfachen und Ihre Bildgebungsstrategien optimieren.
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