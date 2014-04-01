mDIXON XD TSE eröffnet eine neue Dimension der Fettsuppression für eine gleichmäßige, vollständige und durchgehend fettfreie Bildgebung. Durch die gleichzeitige Erzeugung von bis zu vier Bildtypen in einem Scan-Durchgang, darunter Kontraste mit und ohne Fettsuppression, bei routinemäßiger Scan-Dauer und mit gewohnter Auflösung, eignet sich mDIXON XD TSE als praktischer Ersatz für übliche TSE-Scans. Mit dieser Option können Sie Routine-TSE-Verfahren vereinfachen und somit Ihre Bildgebungsstrategien optimieren.
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