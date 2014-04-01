mDIXON XD TSE eröffnet eine neue Dimension der Fettsuppression für eine gleichmäßige, vollständige und durchgehend fettfreie Bildgebung. Diese Technik erzeugt gleichzeitig bis zu vier Bildtypen, darunter Kontraste mit und ohne Fettsuppression, bei einem Scan-Durchgang in routinemäßiger Scan-Dauer und mit gewohnter Auflösung. mDIXON XD TSE trägt durch Vereinfachung Ihrer Routine-TSE-Verfahren zu einer Optimierung Ihrer Bildgebungsstrategien bei.
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