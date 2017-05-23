SyntAc ermöglicht eine MR-Tomographie mit einem einzigen Quantifizierungsscan, wobei die daraus resultierenden Daten als Eingabe für erweiterte Verarbeitungssoftware eines Drittherstellers zum Synthetisieren von MR-Bildern mit verschiedenen Kontrasten, Hirnparenchym-Fraktionsbildern und/oder Gehirnsegmentierungsbildern verwendet werden können.
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