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O-MAR

Klinische MR-Anwendung

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O-MAR (Metallartefaktreduktion für orthopädische Implantate) reduziert Suszeptibilitätsartefakte* parallel zur Ebene, die durch Metallimplantate bei den wichtigsten Bildkontrasten (T1w, T2w, PDw und STIR) hervorgerufen werden. Weichgewebe und Knochen in der Nähe von bedingt MR-sicheren orthopädischen Implantaten werden so besser abgebildet, und Patienten mit Implantat können postoperativ einer MRT-Untersuchung im Hinblick auf die Erkennung möglicher implantatbedingter Probleme unterzogen werden.

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  • * verglichen mit herkömmlichen Spin-Echo-Techniken mit hoher Bandbreite.HINWEIS: Die Verwendung ist nur mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten unter strenger Beachtung der Gebrauchsanweisung zulässig.

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