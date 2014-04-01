O-MAR (Metallartefaktreduktion für orthopädische Implantate) reduziert Suszeptibilitätsartefakte* parallel und senkrecht zur Ebene, die durch Metallimplantate bei den wichtigsten Bildkontrasten (T1w, T2w, PDw und STIR) hervorgerufen werden. Weichgewebe und Knochen in der Nähe von bedingt MR-sicheren orthopädischen Implantaten werden so besser abgebildet, und Patienten mit Implantat können postoperativ einer MRT-Untersuchung im Hinblick auf die Erkennung möglicher implantatbedingter Probleme unterzogen werden.
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