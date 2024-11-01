Die Black-Blood-Bildgebung ermöglicht eine bessere Unterscheidung zwischen Gefäßlumen und dem intraluminalen Blutsignal. Sie trägt zu mehr Diagnosesicherheit bei, indem sie bei 3D-Bildgebungsverfahren des Gehirns eine höhere und isotropische Bildauflösung¹ bei gleichzeitiger Reduzierung des intraluminalen zerebralen Blutsignals² im gesamten Bildgebungsvolumen ermöglicht.
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