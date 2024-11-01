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Black-Blood-Bildgebung

Klinische MR-Anwendung

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Die Black-Blood-Bildgebung ermöglicht eine bessere Unterscheidung zwischen Gefäßlumen und dem intraluminalen Blutsignal. Sie trägt zu mehr Diagnosesicherheit bei, indem sie bei 3D-Bildgebungsverfahren des Gehirns eine höhere und isotropische Bildauflösung¹ bei gleichzeitiger Reduzierung des intraluminalen zerebralen Blutsignals² im gesamten Bildgebungsvolumen ermöglicht.

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  • ¹im Vergleich mit den 2D-Doppelinversionsmethoden von Philips mit gleicher Abdeckung des Gehirns und bei gleicher Scan-Dauer
  • ²verglichen mit dem 3D T1w Scan von Philips ohne MSDE Vorpuls

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