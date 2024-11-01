4D TRANCE ist eine zeitaufgelöste Angiographie-Technik ohne Kontrastmittel, die schonender für Patienten ist und Ihnen die Beurteilung der Gefäßdurchgängigkeit im Gehirn unter Verwendung eines endogenen Kontrasts gestattet. 4D-TRANCE bietet eine hohe zeitliche Auflösung bis 160 ms sowie die MIP-Darstellung mehrerer Phasen.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.