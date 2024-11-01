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3D NerveVIEW

Klinische MR-Anwendung

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3D NerveVIEW sorgt durch eine hochauflösende T2w TSE-Erfassung mit reduziertem restlichem intraluminalem Signal der Venen für eine bessere Abbildung des Plexus brachialis und Plexus lumbalis¹. Zusätzlich gestattet diese isotropische 3D-Bildgebungsmethode Rekonstruktionen in jeder Ebene (einschließlich von schrägen Ebenen) ohne Auflösungseinbußen. Dies trägt zu einer kürzeren Scan-Dauer und einer besseren Beurteilung der Nervengeflechte des Rückenmarks bei.

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  • ¹Bei Verwendung des MSDE Black-Blood-Vorpulses mit STIR/SPAIR, im Vergleich zur STIR/SPAIR-Sequenz ohne MSDE-Vorpuls

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