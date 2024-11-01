Compressed SENSE ist ein bahnbrechendes Beschleunigungsverfahren, das nicht nur Sequenzen, sondern Ihre gesamte Untersuchung beschleunigt. Dieses neue Paradebeispiel für Produktivität erfordert eine spezielle Implementierung, nach der 2D- und 3D-Scans mit praktisch gleicher Bildqualität um bis zu 50% beschleunigt werden können.¹ Compressed SENSE kann bei allen anatomischen Kontrasten und Körperbereichen genutzt werden.
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