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SmartPath Auf Release 5

Umfassendes MR-Software-Upgradepaket

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Erweitern Sie die klinische Leistung Ihres Philips MRT mit einer Software, die die Untersuchungsmöglichkeiten verbessert. Profitieren Sie von optionalen Funktionen wie Bildverarbeitung der Spitzenklasse mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten, Untersuchungen der zerebralen Perfusion ohne Kontrastmittel und suszeptibilitätsgewichteter Bildverarbeitung.

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  • * SmartPath Upgrade auf Release 5 ist nur für bestimmte Systeme erhältlich. Ihr Philips Ansprechpartner wird Sie gerne individuell beraten.
  • Fettunterdrückung der Spitzenklasse wird definiert als Fettunterdrückung mit mDIXON im Vergleich zu Dixon (3-Echo, feste TE).
  • Bewegungsartefakt-Korrektur der Spitzenklasse ist definiert als MultiVane XD im Vergleich zur Korrektur durch Propeller (Pipe et al. A Revised Motion Estimation Algorithm for Propeller MRI, MRM, August 2014)

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