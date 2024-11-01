Erweitern Sie die klinische Leistung Ihres Philips MRT mit einer Software, die die Untersuchungsmöglichkeiten verbessert. Profitieren Sie von optionalen Funktionen wie Bildverarbeitung der Spitzenklasse mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten, Untersuchungen der zerebralen Perfusion ohne Kontrastmittel und suszeptibilitätsgewichteter Bildverarbeitung.
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