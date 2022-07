Ich vermute, dass das Pflegepersonal von den neuesten Erkenntnissen nicht überrascht sein wird. Man hat herausgefunden, dass bei der Patientenüberwachung eine hohe Anzahl an Alarmen von einer nur geringen Anzahl an Patienten ausgelöst wird1. Mein Sohn James, der völlig überraschend nach knapp 24 Schwangerschaftswochen und mit einem Gewicht von nur 540 Gramm zur Welt kam, fiel in diese „alarmauslösende“ Kategorie. James verbrachte sechs Monate auf der Neugeborenen-Intensivstation. Er hatte Atemprobleme, weil sich in seiner unterentwickelten Lunge Flüssigkeit ansammelte und immer mehr CO 2 dort zurück blieb.