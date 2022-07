So bekämpfen Sie Alarmmüdigkeit:

10 Tipps aus der Praxis



Die Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)[1] hat das Wissen, die Erfahrung und den Rat erfahrener Mediziner in einem Toolkit zusammengefasst, um auf diese Weise Krankenhäusern zu helfen, bei klinischen Alarmen die Sicherheitsziele zu erreichen. Deren „Clinical Alarm Management Compendium“ gibt spezifische Tipps und erläutert die von führenden Einrichtungen angewendeten Praktiken. Zu beachten ist, dass diese Einrichtungen Unterschiede bei den institutionellen Herausforderungen, Zielen und Kulturen aufweisen.



Hier ist eine Zusammenfassung der anwenderfreundlichen 10 Tipps des Compendiums für mehr Sicherheit im Alarmmanagement.1